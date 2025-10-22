È originario di Acri il bambino di 11 anni che, nella mattinata di ieri, è caduto da un balcone al terzo piano di un B&B di Roma, zona Tiburtina, dopo essersi sporto per salutare la sorella che stava uscendo dal portone del palazzo.

Rocco si trovava nella capitale insieme alla sua famiglia, per prendere parte alla laurea di uno zio. La madre ha raccontato disperata ha raccontato di aver cercato invano di afferrare il figlio, ma di esserci riuscita. Rocco è stato trasportato al Bambino Gesù, dove è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico per cercare di ridurre i danni del politrauma subito.

Attualmente Rocco è ricoverato in terapia intensiva e le sue condizioni vengono definite stabili ma gravi. Intanto sui social il sindaco di Acri ha espresso tutta la propria vicinanza al bambino e alla sua famiglia: «Sono profondamente rattristato dalla notizia dell’incidente avuto a Roma da un nostro giovanissimo concittadino. Le preghiere di tutta la città di Acri giungano al suo letto d'ospedale e lo aiutino a riprendersi presto. Forza Rocco, tieni duro».