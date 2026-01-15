Momenti di forte allarme nella serata allo scalo di Rossano, dove si è verificata un’aggressione in via Aldo Moro, zona centrale e molto frequentata, soprattutto da giovani.

L’episodio avrebbe coinvolto due persone di origine extracomunitaria. Durante il scontro uno dei due è rimasto ferito. Sul posto è intervenuto il personale sanitario che ha provveduto al trasferimento dell’uomo presso l’ospedale SPOKE di Corigliano Rossano per ricevere le cure necessarie.

Il presunto responsabile si è allontanato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, facendo perdere le proprie tracce. L’area è stata raggiunta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Rossano, che hanno avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Gli investigatori stanno esaminando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire con precisione la dinamica e individuare l’uomo dato alla fuga. La situazione è rientrata dopo alcuni minuti, ma l’episodio ha creato paura tra i presenti.