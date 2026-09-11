Un'auto è stata completamente distrutta da un incendio questa mattina, intorno alle 4:30, in via Papa Paolo Giovanni II a Cassano all'Ionio. La vettura, in uso a un imprenditore commerciale trentenne, era parcheggiata in via Papa Giovanni Paolo II. Le cause del rogo sono in corso d'accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Cassano. I militari non escludono alcuna pista, nemmeno quella dolosa.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai carabinieri, anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza la zona.