Il drama si è registrato all’altezza del km 3,200 a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. Nel sinistro hanno perso la vita tre persone e una è rimasta ferita. Il traffico è deviato in loco

A causa di un incidente è temporaneamente chiusa, in direzione Rosarno, la strada statale 682 “Jonio-Tirreno” all’altezza del km 3,200 a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. Nel sinistro hanno perso la vita tre persone e una è rimasta ferita. Il traffico è deviato in loco. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.