Un bambino di quattro anni è rimasto gravemente ferito in un incidente agricolo avvenuto ad Amantea.

Secondo una prima ricostruzione, il minore sarebbe caduto da un trattore e, nella dinamica dell’evento, il mezzo agricolo gli sarebbe passato sull’addome. Le circostanze dell’accaduto sono in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori che, valutate le condizioni del bambino, hanno disposto l’attivazione dell’elisoccorso. Il piccolo è stato quindi trasferito d’urgenza all’Ospedale dell’Annunziata, dove è giunto vivo ed è stato immediatamente preso in carico dall’équipe del pronto soccorso.

Restano riservate le condizioni del bambino. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.