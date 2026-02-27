Prosegue l’azione di contrasto allo spaccio nel territorio cosentino. Nei giorni scorsi, nell’ambito di un’operazione di Polizia, è stato eseguito un sequestro di eroina e cocaina grazie al coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal Procuratore Capo Alessandro D'Alessio.

L’attività trae origine dall’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti nella provincia di Cosenza. Il personale della Squadra Mobile di Cosenza e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castrovillari ha condotto un’operazione di Polizia Giudiziaria finalizzata alla repressione dello spaccio di droga. Il tutto si comunica nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) al fine di garantire il diritto di cronaca.

Sequestro di cocaina ed eroina a Doria

Nel corso delle attività, gli agenti hanno effettuato una perquisizione presso alcune palazzine di edilizia popolare nella zona di Doria, nel comune di Cassano all’Ionio. L’intervento ha dato esito positivo anche grazie al supporto delle unità cinofile antidroga della Polizia di Stato. All’interno di alcuni anfratti situati nella corte dei caseggiati sono stati rinvenuti stupefacenti del tipo cocaina ed eroina, per un peso complessivo di circa 60 grammi. La sostanza era già suddivisa in numerose dosi, pronte per essere cedute sul mercato locale.

L’operazione rappresenta un ulteriore tassello nell’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella zona di Castrovillari e nell’intera provincia. L’attività investigativa prosegue per individuare i responsabili dello stoccaggio e dello spaccio, nonché per risalire ai canali di rifornimento della droga sequestrata.