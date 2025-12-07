La sindaca Maria Rita Acciardi, già allertata il giorno precedente dal peggioramento delle condizioni meteo, aveva attivato il Coc comunale e disposto misure urgenti di sicurezza

Ad Amendolara una bimba di quattro mesi e la sua famiglia sono stati tratti in salvo dopo che l’abitazione è stata invasa dall’acqua in seguito alle forti piogge. L’intervento è riuscito grazie alla benna di una ruspa, che ha raggiunto il primo piano dell’appartamento allagato in contrada Colfari, dove i familiari si erano rifugiati.

La sindaca Maria Rita Acciardi, già allertata il giorno precedente dal peggioramento delle condizioni meteo, aveva attivato il Coc comunale e disposto misure urgenti di sicurezza. La bomba d’acqua ha colpito tutta l’area dell’Alto Ionio e ha provocato l’esondazione di canali e terreni.

Nella stessa zona si erano già verificati allagamenti nei mesi scorsi. Di fronte al nuovo episodio, che ha causato danni a beni e immobili, la sindaca ha chiesto a Sirjo e Anas interventi immediati per la messa in sicurezza dell’area e la realizzazione delle opere necessarie a contenere l’acqua.