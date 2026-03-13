Controlli dei carabinieri nella zona industriale: nel bagaglio oltre un chilo di cocaina e quasi 8 di hashish. Alla fidanzata sequestrati 10mila euro e una dose, scatta la sanzione

Un controllo mirato nella zona industriale di Castrovillari si è concluso con un arresto per droga. Nella tarda serata del 12 marzo, i carabinieri della Compagnia di Castrovillari, impegnati in servizi di contrasto allo spaccio, hanno fermato un 30enne che, poco dopo essere sceso da un autobus, alla vista dei militari avrebbe tentato in modo sospetto di disfarsi di una valigia.

Il gesto ha spinto gli operanti ad approfondire il controllo: all’interno del bagaglio sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 1 chilogrammo di cocaina e quasi 8 chilogrammi di hashish.

Nelle immediate vicinanze del primo controllo, i militari hanno notato anche un’auto con a bordo la fidanzata del giovane. Dopo perquisizione personale e del veicolo, sarebbero stati sequestrati oltre 10.000 euro in contanti e una dose di cocaina. Alla donna è stata contestata la sanzione amministrativa prevista per il possesso della singola dose.

Il 30enne, allo stato degli atti e in relazione agli elementi raccolti, è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotto nella Casa circondariale di Castrovillari.