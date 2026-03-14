Il pronto intervento dell’istituto di vigilanza e l’arrivo dei carabinieri hanno mandato a vuoto l’assalto in viale Trieste

Non un colpo riuscito, ma un tentativo di furto sventato. Emergono nuovi dettagli sull’assalto al bancomat avvenuto a Montalto Uffugo nella notte in viale Trieste, a pochi passi dall’ingresso di un supermercato.

Secondo quanto ricostruito, i malviventi erano entrati in azione quando un operatore dell’Istituto di Vigilanza “La Torpedine” si è accorto del tentativo attraverso il sistema di videosorveglianza. L’addetto ha quindi dato l’allarme, contattando immediatamente i carabinieri e inviando una pattuglia dell’istituto di vigilanza.

L’arrivo del pronto intervento avrebbe messo in fuga i responsabili: vedendo la vigilanza, gli autori del tentativo avrebbero abbandonato l’auto sul posto per scappare a piedi. Il colpo, di fatto, è stato sventato.

Sull’episodio indagano i carabinieri della Stazione di Montalto Uffugo, che stanno lavorando per ricostruire l’intera dinamica, acquisire le immagini disponibili e risalire all’identità dei responsabili.