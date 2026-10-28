Ci sarebbe anche un calabrese tra i cinque italiani coinvolti nel gravissimo incidente ferroviario avvenuto questa mattina in Spagna, dove la collisione tra due convogli ad alta velocità ha provocato, secondo gli ultimi dati raccolti, almeno 68 morti e decine di feriti. Tra loro, una donna di Pistoia che risulta dispersa, secondo quanto riporta sul suo sito il Tgr Rai della Toscana.

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Spagna, due treni ad alta velocità si scontrano sulla linea Madrid-Siviglia: i vagoni finiscono in una scarpata, almeno 39 morti

Redazione
Spagna, due treni ad alta velocità si scontrano sulla linea Madrid-Siviglia: i vagoni finiscono in una scarpata, almeno 39 morti

Gli altri quattro, si legge ancora sul sito, sono in buone condizioni e risultano originari rispettivamente di Sassari, Bergamo, Roma e Cosenza. Tutti sono iscritti all'Aire, l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. 