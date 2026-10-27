Due squadre dei vigili de fuoco del distaccamento di Rende sono intervenute questa mattina, dopo le dieci, nei pressi del centro commerciale Metropolis per lo spegnimento di un’auto che ha preso fuoco. La vettura si trovava nel parcheggio sotterraneo privato di alcuni palazzi.

In pochi minuti, il fumo, partito dal parcheggio, ha raggiunto la piazza frequentata da tantissime persone. L’accaduto ha destato preoccupazione tra quanti erano presenti sul posto, ma fortunatamente il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha contenuto i danni. L’intera zona è stata messa in sicurezza, e l’ermegenza è rientrata in poco tempo.