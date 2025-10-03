Un incendio è divampato nelle prime ore del mattino in un appartamento di via Calabria, nell’area urbana di Rossano. I soccorritori sono intervenuti rapidamente con l’autoscala riuscendo a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’edificio.

Non si registrano feriti, mentre una stanza dell’abitazione è rimasta seriamente compromessa. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del rogo e verificare eventuali responsabilità. L’episodio arriva a poche ore di distanza dall’incendio che ha interessato Longobucco, alimentando timori e tensione in città.