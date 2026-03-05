Dopo i recenti eventi meteorologici di febbraio, l’Ufficio tecnico comunale ha avviato un monitoraggio sugli edifici scolastici del territorio e, con Ordinanza n. 12981, ha disposto lo sgombero immediato e la chiusura temporanea del plesso della Scuola dell’Infanzia di Arcavacata, in via Bertoni, a Rende.

Il provvedimento è arrivato dopo i sopralluoghi tecnici che hanno evidenziato fessure sulle pareti interne ed esterne del lato ovest della struttura e piccoli sifonamenti nel terreno adiacente. Per motivi di sicurezza e per tutelare l’incolumità di bambini e personale, l’Amministrazione ha inibito l’accesso ai locali per consentire indagini tecniche approfondite mirate ad accertare le cause delle criticità riscontrate.

Per limitare i disagi, il Comune – in accordo con la Dirigenza scolastica – ha predisposto il trasferimento temporaneo delle attività: i bambini saranno ospitati nella Scuola dell’Infanzia di Quattromiglia. Il passaggio alla sede provvisoria avverrà garantendo tutti i servizi educativi previsti e, per agevolare gli spostamenti delle famiglie, l’Amministrazione ha attivato un servizio scuolabus che coprirà i collegamenti verso la nuova sede.

Nel quadro della gestione delle strutture scolastiche, l’Amministrazione riferisce anche un aggiornamento sulla scuola secondaria di primo grado: i lavori di manutenzione che hanno interessato l’istituto che ospita le classi delle medie risultano ufficialmente completati e, nei prossimi giorni, una volta concluse le ultime operazioni di routine, gli studenti potranno tornare regolarmente nelle classi originarie.

Il Comune ribadisce che la sicurezza degli studenti è la priorità degli interventi programmati e si dice a disposizione delle famiglie per ulteriori chiarimenti.