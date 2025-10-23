Il 40enne residente a Sibari individuato dai carabinieri di Villapiana grazie ai filmati delle telecamere e alle denunce presentate dalle vittime. L’uomo ha precedenti penali per reati contro il patrimonio
Era diventato il terrore dell’Alto Ionio, capace di colpire con furti studiati e mirati nelle abitazioni della zona. Ieri i carabinieri della stazione di Villapiana hanno arrestato un 40enne originario di Cassano all’Ionio, residente da tempo a Sibari.
L’uomo è accusato di una serie di furti in abitazione ed è destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, agiva con metodo, scegliendo con attenzione i bersagli e pianificando i colpi nei minimi dettagli.
Le indagini, coordinate dai carabinieri di Villapiana, hanno permesso di individuarlo grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza e alle denunce presentate dalle vittime. Il suo nome era già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici legati a reati contro il patrimonio. Dopo la notifica del provvedimento, il 40enne è stato condotto in carcere. Il territorio dell’Alto Ionio tira un sospiro di sollievo.