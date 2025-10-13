Due automobili della famiglia del presidente del Consiglio comunale e segretario cittadino Pd, Joseph Guida, distrutte dalle fiamme. Tridico: «Un atto grave, la sua battaglia è anche la nostra»

«Apprendo con costernazione del grave atto intimidatorio consumatosi a Villapiana, dove due automobili di proprietà della famiglia di Joseph Guida, presidente del Consiglio comunale e segretario cittadino del Partito Democratico, sono state distrutte da incendi di matrice dolosa».

Lo afferma in una nota l’europarlamentare Pasquale Tridico, che sottolinea come non si tratti di un episodio isolato nella Sibaritide né marginale: «Colpisce direttamente chi, con dedizione e responsabilità, ha scelto di mettersi al servizio della comunità e delle istituzioni locali e tenta di minare la fiducia dei cittadini nello Stato, nella legalità e nella democrazia».

Tridico ha espresso «piena solidarietà» a Guida e alla sua famiglia, ribadendo «sostegno personale e istituzionale» e la «più ferma condanna per un atto che cerca di intimidire nel silenzio chi lavora per il bene comune».

L’europarlamentare ha poi aggiunto: «A Villapiana, come in ogni angolo della Calabria, chi sceglie di amministrare con trasparenza e rigore non deve sentirsi isolato. La risposta più efficace contro l’intimidazione è l’unità delle forze sane della politica e la partecipazione attiva dei cittadini. Joseph non è solo: la sua battaglia è anche la nostra».