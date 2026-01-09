Sei incendi in pochi mesi e recenti sparatorie alimentano paura e preoccupazione tra cittadini e imprenditori lungo il litorale del centro tirrenico

Fiamme ad Amantea ad un’auto di un imprenditore locale, si teme che ci sia la mano della criminalità. Il fatto è avvenuto questa notte, alle prime ore del 9 gennaio, e riporta sotto i riflettori una scia di episodi inquietanti che sta segnando la vita del centro tirrenico cosentino. Se verrà confermata l’origine dolosa, salgono a sei le auto date alle fiamme in poco più di tre mesi, un dato che desta forte preoccupazione.

L’ultimo rogo ha interessato il veicolo riconducibile a un imprenditore conosciuto in città, un dettaglio che rafforza i timori legati a possibili azioni intimidatorie. Un episodio che non arriva isolato, ma si inserisce in un contesto già appesantito da due recenti sparatorie, elementi che contribuiscono ad alimentare l’ipotesi di una rinnovata pressione criminale sul territorio.

L’incendio si è sviluppato durante le ore notturne e ha distrutto completamente l’automobile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento delle fiamme e nelle verifiche tecniche necessarie ad accertare le cause del rogo. Contestualmente, le forze dell’ordine hanno avviato le indagini, concentrandosi in particolare sull’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Al momento nessuna pista viene esclusa, ma l’ipotesi dell’atto doloso appare la più plausibile. Il ripetersi di incendi di auto ad Amantea, unito agli episodi armati registrati nei mesi scorsi, rende difficile pensare a una semplice casualità.

La sequenza di eventi legati alla criminalità ad Amantea, tra auto in fiamme e sparatorie, incide in modo significativo sulla percezione di sicurezza della comunità. Residenti, commercianti e imprenditori guardano con crescente apprensione a una situazione che sembra richiedere risposte rapide e un rafforzamento dei controlli sul territorio.