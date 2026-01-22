La vettura si è capovolta dopo una sbandata. La conducente, ferita seriamente, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Cosenza

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo Tarsia–Spezzano Terme. Una donna ha perso il controllo dell’auto che, per cause ancora in accertamento, si è ribaltata andando a impattare contro il muro laterale della carreggiata.

Secondo le prime ricostruzioni, la vettura avrebbe sbandato improvvisamente per poi capovolgersi e fermarsi rovesciata sull’asfalto. L’urto è stato molto violento, provocando danni ingenti alla parte anteriore del mezzo. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno stabilizzato la conducente, che riportava ferite serie.

A causa delle condizioni cliniche e delle fratture riscontrate, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito d’urgenza la donna all’ospedale di Cosenza. Durante le operazioni di soccorso la circolazione ha subito rallentamenti, necessari per garantire la sicurezza degli operatori e consentire la rimozione del veicolo incidentato.