L’intervento provvidenziale di un militare fuori servizio ha permesso di arrestare due uomini e restituire la refurtiva a due commesse derubate

Un carabiniere in borghese ha bloccato due ladri subito dopo un furto al centro commerciale “Le Vigne” di Castrovillari, restituendo la refurtiva alle vittime. È successo nel primo pomeriggio di martedì 10 settembre, quando un militare dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Castrovillari, libero dal servizio, si trovava nel parcheggio del centro commerciale per fare acquisti.

Il carabiniere ha notato un’auto allontanarsi a gran velocità e, informato da un vigilante che poco prima era avvenuto un furto all’interno dell’OVS, ha deciso di seguirla con la propria vettura. Contemporaneamente ha allertato i colleghi di pattuglia.

Pochi minuti dopo, nei pressi di viale del Lavoro, il mezzo è stato fermato. A bordo c’erano due uomini, sottoposti a perquisizione: i militari hanno rinvenuto due portafogli con carte di credito appena sottratti a due commesse del negozio.

L’arresto e la refurtiva recuperata

Gli oggetti rubati sono stati subito restituiti alle legittime proprietarie. Per i due fermati è scattato l’arresto in flagranza per furto aggravato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Castrovillari, i sospettati sono stati condotti nella Casa circondariale locale, in attesa del giudizio.

Come precisato dai carabinieri, gli arrestati devono ritenersi presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel rispetto del diritto di cronaca e delle garanzie costituzionali.