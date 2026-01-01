Tre autovetture sono state incendiate nella serata di oggi a Castrolibero, intorno alle 21, nella zona di Andreotta.

L’episodio si è verificato in via Puccini, dove le auto, parcheggiate lungo la carreggiata, sono state avvolte dalle fiamme per cause ancora in corso di accertamento. L’allarme è scattato quando alcuni residenti hanno notato il rogo e hanno immediatamente contattato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia e i vigili del fuoco, che hanno operato per spegnere l’incendio e impedire che le fiamme si propagassero ad altri veicoli o alle abitazioni vicine. L’intervento ha consentito di mettere in sicurezza l’area.

Non si registrano feriti, ma i danni alle tre autovetture risultano ingenti. La Polizia ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire l’origine del rogo.