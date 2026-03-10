Sequestrati 282 grammi e 34 piante: il giudice De Felice applica una misura non custodiale, più lieve dei domiciliari chiesti dalla Procura di Cosenza
PHOTO
Serra di marijuana (foto di repertorio)
Il giudice del tribunale di Cosenza Rosina De Felice, ha convalidato l’arresto e il sequestro eseguiti dai carabinieri il 9 marzo 2026 nell’ambito di un’indagine per stupefacenti. L’intervento è stato condotto dal personale della Stazione Carabinieri di Castrolibero, che ha eseguito una perquisizione personale e locale con contestuale sequestro.
Secondo quanto ricostruito negli atti, all’interno dell’abitazione sarebbe stata trovata marijuana per complessivi 282 grammi, indicata come detenuta a fini di cessione a terzi. La sostanza, sempre secondo l’ipotesi accusatoria, era occultata in una scatola nel vano lavanderia e suddivisa in più parti: circa 169 grammi in una busta di cellophane trasparente, circa 37 grammi in un’altra busta, circa 42 grammi in un barattolo di vetro con scritta “Valfrutta” e circa 34 grammi in un barattolo con tappo “Conad”.
La seconda contestazione riguarda una presunta coltivazione in una cantina a servizio dell’abitazione: gli operanti avrebbero rinvenuto 34 piante di marijuana, alte tra 60 e 100 centimetri, all’interno di una serra artigianale dotata di sistemi di irrigazione, ventilazione, controllo di temperatura e umidità e illuminazione a led con timer.
Il procedimento riguarda un 36enne D. N., residente a Castrolibero, difeso dall’avvocato Tanja Argirò. Le ipotesi di reato richiamate sono quelle dell’articolo 73, comma IV, del Dpr 309/90.
All’esito dell’udienza, il giudice monocratico Rosina De Felice ha applicato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre la Procura di Cosenza aveva chiesto gli arresti domiciliari.