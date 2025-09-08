L’uomo, non residente in zona, è stato fermato nei pressi dell’ospedale e trovato in possesso di flaconi senza etichetta. Arresto convalidato dal Gip

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto al traffico e al consumo di stupefacenti da parte dei Carabinieri di Castrovillari. Nella mattinata del 4 settembre i militari hanno arrestato in flagranza un uomo non residente in zona, sorpreso nei pressi dell’ospedale cittadino in atteggiamento sospetto.

Durante un servizio di pattuglia, i Carabinieri lo hanno notato mentre osservava con insistenza il passaggio delle auto. Decisi a controllarlo, lo hanno sottoposto a perquisizione personale, rinvenendo diversi flaconi di metadone, alcuni privi di etichetta e presumibilmente destinati allo spaccio, oltre a 1200 euro in contanti di cui l’uomo non è riuscito a giustificare la provenienza.

L’arresto e la convalida

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si è svolta con il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari. Il 5 settembre, il Gip ha convalidato l’arresto.

Le garanzie per l’indagato

Si ricorda che l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a sentenza definitiva di condanna, in conformità con i principi costituzionali e le garanzie previste dall’ordinamento.