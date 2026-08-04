Avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia, invece è finita con un grande sospiro di sollievo. Un camion è precipitato nel vuoto, finendo la propria corsa su una strada particolarmente trafficata. L’incidente si è verificato a Cetraro, intorno all’ora di pranzo. 

Il conducente del pesante mezzo, secondo una prima ricostruzione, era impegnato in una manovra a marcia indietro ed, evidentemente, non è riuscito a frenare in tempo. Un errore di valutazione, la scarsa conoscenza del posto o un problema al sistema di frenata tra le possibili cause dell’incidente. 

Il camion è letteralmente piombato sull’arteria viaria che collega il centro di Cetraro con la frazione marina: fortunatamente, in quel momento, non passavo auto, altrimenti l’impatto sarebbe stato inevitabile e avrebbe potuto causare feriti tra le persone a bordo dei veicoli.

Per l’autista de mezzo pesante soltanto grande paura: l’uomo, infatti, è rimasto illeso, anche se uscire dall’abitacolo del camion, considerata la posizione assunta dal mezzo, non dev’essere stato agevole. 

L’incidente, a causa della presenza del camion lungo la carreggiata, ha inevitabilmente rallentato il traffico. Sul posto è atteso l’arrivo di una gru per la messa in sicurezza e la rimozione del camion.