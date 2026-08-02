Per la prima domenica di agosto è filato tutto liscio fino a dopo le 15 quando maltempo e un sinistro hanno frenato la circolazione in direzione Reggio Calabria. Dopo gli interventi di rito, la situazione è tornata normale

La prima domenica di agosto era filato tutto liscio in Calabria fino a circa quindici minuti dopo le 15. Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” i volumi maggiori di traffico erano stati registrati a Pontecagnano Faiano con 273.900 transiti, a Salerno con 231.000 veicoli transitati e a Battipaglia con 196.061. Nella nostra regione volumi inferiori in ausostrada.

Sulla strada statale 106 “Jonica”, inoltre, sono stati registrati 71.865 transiti presso Reggio di Calabria, 37.493 presso Portigliola, 36.808 presso Simeri Crichi. Sulla SS107 “Silana Crotonese” sono stati 58.586 presso Rende. Sul RA4 sono stati 94.083 presso Reggio di Calabria.

Incidente sull’A2 ad Altilia

Come detto, passate le 15 un forte acquazzone si è riversato nel tratto autostradale che da Rogliano sbuca poi nei pressi di Falerna. E’ bastata la forte pioggia, un classico temporale estivo dovuto alla grande afa di questi giorni a indurre i conducenti a rallentare la loro andatura. Di conseguenza si sono create delle file. File rese praticamente immobili (o a passo d’uomo) da un incidente.

L’incidente è stato segnalato intorno alle 16 allo svincolo di Altilia-Grimaldi in direzione Sud, dove tra le altre cose segnalate, non è funzionante l’impianto di illuminazione del tunnel. Sul posto si sono recate le volanti della Polizia Stradale e il personale Anas che hanno provveduto a ripristinare la circolazione. Intorno alle 16,45 la situazione era in fase di normalizzazione.