Nota congiunta di Filt e Cgil Cosenza: «Decisivo il ruolo svolto dal sindacato unitario, adesso l’assessore Gallo dia risposte immediate ai lavoratori e alle loro famiglie»

«La vertenza Amaco registra finalmente passi in avanti. Dopo la manifestazione di piazza dei giorni scorsi, qualcosa si sta muovendo concretamente. Il sostegno dei consiglieri regionali Falcomatà, De Cicco, Rosellina Madeo e Ferdinando Laghi, insieme alla presa di posizione del vescovo di Cosenza, monsignor Gianni Checchinato, sta contribuendo a creare le condizioni per una svolta positiva. Come sindacato unitario abbiamo dimostrato che è possibile garantire un servizio pubblico efficiente in città salvaguardando tutti i 108 lavoratori. Abbiamo anche dimostrato che la lotta unitaria, quando è condivisa e determinata, produce risultati. Ora attendiamo con fiducia le risposte dell'assessore regionale ai Trasporti, Gianluca Gallo». È quanto si legge in una nota diramata da Filt regionale, Filt Cosenza e Cgil Cosenza.

«Resta fondamentale anche il ruolo di vigilanza del Comune di Cosenza, che ha il dovere di seguire con attenzione l'intera vertenza e di contribuire alla sua positiva conclusione. Non possiamo permetterci ulteriori rinvii. Per questo chiediamo all'assessore regionale di chiudere definitivamente la vertenza entro il mese di agosto, dando risposte concrete ai lavoratori, alle loro famiglie e ai cittadini che ogni giorno usufruiscono del servizio di trasporto pubblico», concludono le sigle sindacali.