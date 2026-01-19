Il tempo è in deciso peggioramento su ampie aree del Paese. Nelle prossime ore la situazione sinottica sarà dominata dall’approfondimento di un vortice depressionario tra Tunisia e Sicilia, con un minimo al suolo intorno ai 1000 hPa e una massa d’aria fredda in quota. Secondo le analisi del Centro Meteo Italiano, tra oggi e domani una fase di maltempo particolarmente intensa interesserà le regioni meridionali, con effetti più marcati su Sardegna, Sicilia e Calabria.

Sui settori ionici sono attese precipitazioni molto abbondanti e persistenti, con accumuli che localmente potrebbero superare i 200-400 millimetri. Il quadro è quello di un elevato rischio di nubifragi, accompagnati da venti forti e mareggiate. Sul resto della Penisola le condizioni risulteranno più stabili, con tempo generalmente asciutto, fatta eccezione per qualche fenomeno sui settori del medio Adriatico, almeno fino a venerdì.

Il peggioramento, tuttavia, è destinato a estendersi a tutto il Paese nel corso del prossimo weekend. Gli ultimi aggiornamenti indicano l’ingresso di un flusso atlantico in grado di prendere progressivamente il sopravvento, con una serie di perturbazioni in arrivo sull’Europa occidentale e sul Mediterraneo. Tra sabato e domenica il maltempo potrebbe colpire in modo più diretto il Nord e le regioni centrali tirreniche. Le temperature, invece, non subiranno variazioni significative, mantenendosi su valori in media o lievemente inferiori.

Nel dettaglio, per la giornata odierna al Nord sono previste molte nubi con piogge deboli soprattutto sul Nord-Ovest e neve oltre i 600-800 metri, in attenuazione dalla sera. Al Centro nuvolosità diffusa ma fenomeni scarsi, limitati a locali piogge su Marche e basso Lazio, con neve in Appennino oltre i 1000 metri. Al Sud e sulle Isole giornata di marcato maltempo, con piogge e temporali anche intensi e localmente a carattere di nubifragio su Sardegna, Sicilia e Calabria, e neve sui rilievi oltre i 1000 metri.

Domani al Nord prevarranno condizioni più stabili, con ampie schiarite soprattutto dal pomeriggio. Al Centro persisterà una nuvolosità irregolare ma senza fenomeni di rilievo. Al Sud e sulle Isole continueranno invece acquazzoni e temporali, in particolare su Calabria ionica e Sicilia orientale, con neve sull’Appennino calabro a partire dai 700 metri e un’estensione del maltempo notturno anche a Campania, Basilicata e Puglia.