Temporali violenti, raffiche di tempesta e mareggiate: rischio elevato soprattutto sullo Ionio
La Calabria si prepara a fronteggiare una nuova e intensa fase di maltempo legata all’arrivo del ciclone denominato Harry. Nelle ultime ore la Protezione Civile Calabria ha diramato un bollettino di criticità meteo-idro con scenari di allarme, evidenziando un quadro particolarmente severo soprattutto lungo i settori ionici e meridionali della regione.
Secondo quanto riportato nel documento ufficiale, è previsto il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati molto elevati. I fenomeni potranno risultare localmente di forte intensità, accompagnati da frequente attività elettrica e possibili grandinate. Attesi inoltre venti di burrasca dai quadranti orientali, con un’ulteriore intensificazione fino a burrasca forte e raffiche di tempesta, oltre a forti mareggiate lungo le coste maggiormente esposte.
Alla luce di tali previsioni, è stato disposto lo stato di allerta rossa sulle zone 4-8 e 7, che interessano l’intero territorio del Reggino e gran parte della costa ionica calabrese. Allerta arancione nelle restanti aree ioniche 5-6 e sul versante tirrenico tra Lametino e Vibonese, mentre sull’alto Tirreno cosentino il livello di criticità è giallo.
Il live blog seguirà in tempo reale l’evoluzione della situazione meteo, gli aggiornamenti ufficiali e le eventuali ripercussioni sul territorio. Intanto i sindaci calabresi chiudono le scuole per la giornata di domani.
13:28
Meteo in forte peggioramento: vortice tra Tunisia e Sicilia, nubifragi al Sud
Il tempo è in deciso peggioramento su ampie aree del Paese. Nelle prossime ore la situazione sinottica sarà dominata dall’approfondimento di un vortice depressionario tra Tunisia e Sicilia, con un minimo al suolo intorno ai 1000 hPa e una massa d’aria fredda in quota. Secondo le analisi del Centro Meteo Italiano, tra oggi e domani una fase di maltempo particolarmente intensa interesserà le regioni meridionali, con effetti più marcati su Sardegna, Sicilia e Calabria.
Sui settori ionici sono attese precipitazioni molto abbondanti e persistenti, con accumuli che localmente potrebbero superare i 200-400 millimetri. Il quadro è quello di un elevato rischio di nubifragi, accompagnati da venti forti e mareggiate. Sul resto della Penisola le condizioni risulteranno più stabili, con tempo generalmente asciutto, fatta eccezione per qualche fenomeno sui settori del medio Adriatico, almeno fino a venerdì.
Il peggioramento, tuttavia, è destinato a estendersi a tutto il Paese nel corso del prossimo weekend. Gli ultimi aggiornamenti indicano l’ingresso di un flusso atlantico in grado di prendere progressivamente il sopravvento, con una serie di perturbazioni in arrivo sull’Europa occidentale e sul Mediterraneo. Tra sabato e domenica il maltempo potrebbe colpire in modo più diretto il Nord e le regioni centrali tirreniche. Le temperature, invece, non subiranno variazioni significative, mantenendosi su valori in media o lievemente inferiori.
Nel dettaglio, per la giornata odierna al Nord sono previste molte nubi con piogge deboli soprattutto sul Nord-Ovest e neve oltre i 600-800 metri, in attenuazione dalla sera. Al Centro nuvolosità diffusa ma fenomeni scarsi, limitati a locali piogge su Marche e basso Lazio, con neve in Appennino oltre i 1000 metri. Al Sud e sulle Isole giornata di marcato maltempo, con piogge e temporali anche intensi e localmente a carattere di nubifragio su Sardegna, Sicilia e Calabria, e neve sui rilievi oltre i 1000 metri.
Domani al Nord prevarranno condizioni più stabili, con ampie schiarite soprattutto dal pomeriggio. Al Centro persisterà una nuvolosità irregolare ma senza fenomeni di rilievo. Al Sud e sulle Isole continueranno invece acquazzoni e temporali, in particolare su Calabria ionica e Sicilia orientale, con neve sull’Appennino calabro a partire dai 700 metri e un’estensione del maltempo notturno anche a Campania, Basilicata e Puglia.
13:25
Maltempo in Calabria: evacuazioni nel Catanzarese, frane e interventi dei soccorsi
Alcune famiglie sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni nei comuni di San Sostene e Simeri Crichi, nel Catanzarese, a seguito delle criticità provocate dall’ondata di maltempo che sta interessando la Calabria. La situazione resta in evoluzione e nelle prossime ore potrebbero essere adottati ulteriori provvedimenti, anche alla luce dell’innalzamento dell’allerta meteo dal livello arancione, in vigore nella giornata odierna, al livello rosso previsto per domani.
Sul territorio si segnalano anche episodi di dissesto idrogeologico. La situazione più critica riguarda una frana che ha interessato una strada provinciale nel comune di Chiaravalle Centrale, dove l’arteria è stata interdetta alla circolazione. Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco, impegnati soprattutto per allagamenti e danni causati dalle forti raffiche di vento.
Particolare attenzione è rivolta alla costa ionica, interessata da previsioni di mareggiate intense, e al monitoraggio dei corsi d’acqua, osservati speciali in vista delle precipitazioni attese nelle prossime ore.
13:18
L'elenco delle scuole chiuse in Calabria per l'allerta meteo
- Bagnara
- Borgia
- Botricello
- Bova Marina
- Campo Calabro
- Capistrano
- Caraffa
- Cerenzia
- Cittanova
- Crotone
- Crucoli
- Davoli
- Delianuova
- Falerna
- Fossato Serralta
- Gasperina
- Girifalco
- Gioia Tauro
- Isca sullo Ionio
- Lamezia Terme
- Locri (martedì e mercoledì)
- Marcedusa
- Marcellinara
- Melito Porto Salvo
- Mesoraca
- Miglierina
- Mileto
- Montepaone
- Nicotera
- Nocera Terinese
- Olivadi
- Palmi
- Pentone
- Petronà
- Pizzo
- Polia
- Reggio Calabria
- Rizziconi
- Rocca di Neto
- Roccella Jonica
- Rosarno
- San Andrea Apostolo dello Ionio
- San Cosmo Albanese
- San Floro
- San Lorenzo
- San Nicola da Crissa
- San Sostene
- Santa Sofia d’Epiro
- Scilla
- Sellia Marina
- Serra San Bruno
- Settingiano
- Siderno
- Simbario
- Soverato
- Tiriolo
- Vibo Valentia
- Villa San Giovanni
13:12
Ciclone Harry verso il picco: vento fino a 120 km/h e mari fino a 7 metri, allerta rossa su Ionio e Reggino
di Salvatore Lia
Il maltempo entrerà nel clou nelle prossime ore. Il ciclone Harry infatti si andrà ad approfondire sempre di più e richiamerà a sé violente raffiche di vento e tanta aria umida capace di formare sistemi temporaleschi intensi. Oltre alle precipitazioni però l’attenzione sarà rivolta appunto al vento che soffierà molto forte da Sud-est con raffiche fino ai 100-120 km/h. Ciò ne conseguirà un notevole rinforzo dei mari che entro la serata/nottata di domani raggiungeranno onde fino ai 6-7 metri di altezza. In merito a ciò la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un’allerta rossa sulle aree Joniche Catanzaresi e sull’intero comparto Reggino, mentre è stata emessa un’allerta arancione su Crotonese, Vibonese, Cosentino Jonico e Catanzarese Tirrenico.