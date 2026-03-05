Selezioni per contratti di collaborazione tra Basilicata, Calabria e lavoro da remoto: profili con laurea ed esperienza in fondi UE, monitoraggio e rendicontazione

Formez PA ha avviato nuove selezioni pubbliche per il reclutamento di esperti con laurea ed esperienza professionale, prevedendo incarichi con contratti di collaborazione e compensi che, in base al profilo, arrivano fino a 97.920 euro. Le attività potranno svolgersi in Basilicata, in Calabria e, per alcune posizioni, prevalentemente da remoto. Le domande di partecipazione vanno presentate entro il 9 marzo 2026.

I bandi, come indicato, puntano a profili chiamati a supportare la modernizzazione della Pubblica amministrazione, con attenzione a processi di gestione, monitoraggio e rendicontazione di interventi finanziati, anche con fondi europei.

Nel dettaglio, le selezioni descritte riguardano tre procedure con relativi codici. La prima è CODICE 0522/2026, per 1 risorsa nel progetto “SPIN OFF – Supporto al Potenziamento IstruzioNe Occupazione”: è richiesta laurea specialistica e un’esperienza oltre 3 anni e fino a 5 anni in monitoraggio e rendicontazione di bandi FSE in ambito di tutela ambientale. La durata prevista è 2 mesi e la sede indicata è Potenza, in Basilicata.

La seconda è CODICE 0506/2026, per 1 risorsa nel progetto “PeNsa – Supporto Specialistico al Ministero della Salute per la governance del PN Equità della Salute 2021-2027”: anche qui serve laurea specialistica, con seniority oltre 5 anni e fino a 10 anni maturata nella gestione, monitoraggio e controllo amministrativo/contabile/finanziario di interventi in programmi cofinanziati da Fondi UE. La durata indicata è 33 mesi e la sede di lavoro è Catanzaro, presso l’Organismo Intermedio del PN Equità nella Salute.

La terza procedura è CODICE 0504/2026, per 2 risorse nel progetto “Innovazione sociale ed impatto delle politiche…”: è richiesta laurea specialistica e un’esperienza oltre 3 anni e fino a 7 anni nella gestione e rendicontazione di progetti o interventi, con riferimento alle procedure amministrative di finanziamento. La durata è 33 mesi e la sede di lavoro indicata è la sede propria, quindi con modalità prevalentemente da remoto.

Per candidarsi occorre possedere anche i requisiti generali riportati: cittadinanza italiana o UE secondo quanto previsto dalla normativa, godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne penali definitive e di procedimenti in corso indicati, e non essere stati destituiti o dichiarati decaduti da impieghi presso una pubblica amministrazione o interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato. A questi si aggiungono i requisiti specifici legati a titolo di studio e all’esperienza richiesta per ciascun profilo, come indicato nei singoli avvisi.

Sul piano economico, i compensi massimi indicati (riferiti all’intera durata degli incarichi) sono 2.880 euro per il bando 0522/2026, 97.920 euro per il bando 0506/2026 con la possibilità di un massimo di 1.500 euro per spese di mobilità, e 81.000 euro per il bando 0504/2026.

Le domande di partecipazione, secondo quanto riportato, devono essere presentate entro il 9 marzo 2026 seguendo le modalità previste dai bandi.