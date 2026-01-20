La situazione al momento è sotto controllo. Le forti mareggiate e le violente raffiche di vento i fenomeni che destano maggiore preoccupazione. Appello ai cittadini: «Importante evitare inutili spostamenti»

Di seguito al costante monitoraggio dell’intero territorio provinciale, in ragione degli allerta meteo diramati dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Calabria, nella giornata odierna, il Prefetto della provincia di Cosenza Rosa Maria Padovano ha presieduto una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) convocando tutte le componenti già preallertate nell’imminenza delle notizie. Ciò al fine di assicurare un costante collegamento informativo tra il territorio provinciale e gli Organismi preposti a livello centrale.

All’incontro hanno preso parte i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco, i rappresentanti della Capitaneria di Porto di Corigliano-Rossano, della Polizia Stradale, del Dipartimento della Protezione Civile regionale, dell’Asp, del Suem 118, dell’Anas, di RFI, di Sorical, di Enel, di Telecom e della Croce Rossa Italiana. Hanno, altresì, partecipato, in collegamento da remoto, i Sindaci dei Comuni di Corigliano Rossano, Cassano allo Ionio, Cariati, San Giovanni in Fiore e Acri i quali, in qualità di Enti capofila degli Ambiti Territoriali di Protezione Civile, interessati dalla diramata allerta arancione hanno riportato notizie relative ai propri territori ed al costante monitoraggio in atto.

La situazione descritta non presenta, al momento, particolari criticità, ferma restando l’attenzione agli aggiornamenti relativi alle condizioni metereologiche avverse derivanti specialmente da eventi di burrasca, mareggiate e venti molto forti. Dalla discussione è emersa l’importanza dell’attenzione da rivolgere al territorio ed alla messa in sicurezza dei cittadini i quali dovranno: limitare i propri spostamenti alle effettive necessità anche in ragione di smottamenti e frane; stare lontano da zone alberate: l’infortunio più frequente associato alle raffiche di vento riguarda proprio la rottura dei rami.

Nelle zone costiere alla forte ventilazione è associato il rischio di mareggiate, per questo motivo è necessario prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, evitando di sostare, in particolare, su moli e pontili ed evitare l’uso di imbarcazioni, rinforzare preventivamente gli ormeggi e le strutture presenti su spiagge e aree portuali. Con riguardo alla viabilità, le Forze di Polizia e gli Enti proprietari raccomandano la massima prudenza alla guida specie in uscita dalle gallerie ed in prossimità dei viadotti. Occorre, infatti, informarsi circa le condizioni delle arterie stradali prima di ogni spostamento ed è indispensabile regolare la velocità del mezzo alle condizioni climatiche in atto, anche attraverso gli aggiornamenti forniti sui pannelli a messaggio variabile.