Nubifragi e raffiche in intensificazione: rischio accumuli elevati nelle aree interne e joniche cosentine

Il ciclone sta sferzando l'intera Calabria. Forti piogge e venti intensi infatti sono in atto da diversi giorni e nelle prossime ore raggiungeranno il culmine. (SEGUI LA DIRETTA)

La depressione extratropicale Harry

Harry non è altro che una depressione extratropicale con caratteristiche cicloniche; essa si è formata nelle aree della Tunisia e salendo verso il Sud Italia ha formato strutture temporalesche. Qui, la depressione Harry si è sostanzialmente arrestata, perché bloccata da un promontorio di alta pressione proveniente dalla Russia ed esteso fino ai Balcani.

La sua risalita però si è arrestata a causa dell'aria fredda che attualmente è presente sul Mediterraneo: la massa d'aria calda a contatto con la massa d'aria fredda presente ha causato dunque la formazione della violenta instabilità che sta scaricando piogge e temporali, mentre l'enorme differenza di pressione sta provocando forti venti e intense sul Mediterraneo.

Attualmente un secondo minimo di bassa pressione sta risalendo il Nord Africa e nelle prossime ore si attesterà nel canale di Sicilia dando vita al culmine di questo peggioramento.

Precipitazioni dalle ore 18:00 alle ore 00:00 di martedì 20 gennaio

Ecco che il maltempo raggiungerà il suo culmine durante le ore serali quando violenti nubifragi interesseranno tutta la Calabria Jonica reggina, Catanzarese, Crotonese, Cosentina e relative aree interne con piogge molto forti e accumuli molto elevati. Possibili piogge intense interesseranno anche il settore Tirrenico del Vibonese e del Reggino.

Precipitazioni dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di mercoledì 21 gennaio

Culmine del maltempo che continuerà imperterrito anche durante le ore notturne tra martedì e mercoledì con violente e abbondanti precipitazioni lungo tutta la fascia Jonica calabrese fin verso le aree settentrionali, ma con accumuli molto elevati soprattutto nelle aree interne delle rispettive zone.

Precipitazioni dalle ore 06:00 alle ore 12:00 di mercoledì 21 gennaio

Le prime ravvisaglie di miglioramento si avranno durante le prime ore del mattino a partire dalla Calabria meridionale con precipitazioni meno intense rispetto alle ore precedenti, mentre continueranno le piogge intense lungo i settori Catanzaresi e Crotonesi con un miglioramento visibile dal pomeriggio.