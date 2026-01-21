Forti raffiche di vento in contrada Lago: blackout tra Buonvicino e Belvedere Marittimo, rogo spento dai soccorsi
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Il ciclone Harry non dà tregua, nemmeno lungo la costa tirrenica cosentina. Agli ingenti danni, già ampiamente documentati dal nostro network, si aggiunge anche il cedimento di un traliccio elettrico a Buonvicino.
Il fatto si è verificato in giornata in contrada Lago a causa delle fortissime raffiche di vento. A causa di ciò, numerose famiglie sono rimaste senza corrente elettrica, anche nella vicina Belvedere Marittimo. Il cedimento della struttura è stato accompagnato da un rogo, che però è stato spento tempestivamente grazie all’intervento dei soccorsi. Fortunatamente, non si registrano feriti né altri gravi conseguenze.