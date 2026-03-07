L’Amministrazione comunale di Rende segue con attenzione e apprensione la vicenda dei cittadini rendesi attualmente bloccati negli Emirati Arabi Uniti, dopo la chiusura degli spazi aerei regionali causata dall’aggravarsi delle tensioni internazionali in Medio Oriente.

La situazione si è verificata a partire dal 28 febbraio, quando il blocco dei voli ha provocato un effetto domino su numerosi collegamenti internazionali, lasciando molti viaggiatori – tra cui diversi italiani – in una condizione di forte incertezza logistica.

Il Comune di Rende si è attivato non appena ha ricevuto le prime segnalazioni da parte dei propri concittadini. Il sindaco Sandro Principe ha infatti disposto l’avvio immediato dei contatti con l’Unità di crisi della Farnesina, dopo le comunicazioni ricevute da dieci cittadini rendesi che avevano segnalato difficoltà nell’ottenere assistenza e informazioni chiare dalle autorità consolari a Dubai, in una fase di forte congestione dei servizi aeroportuali.

Particolare attenzione è stata rivolta anche alla posizione dei più giovani, tra cui studenti del liceo e dell’Università della Calabria, che nelle ultime ore hanno lanciato appelli attraverso i media nazionali raccontando le difficoltà e la stanchezza accumulata dopo giorni di attesa. L’Amministrazione comunale ha avviato un monitoraggio costante della situazione, dichiarandosi pronta a intervenire e a supportare eventuali altri cittadini rendesi che dovessero trovarsi nelle stesse condizioni.

Secondo le ultime comunicazioni, la situazione potrebbe essere prossima a una soluzione. Una referente del gruppo ha infatti confermato che sono stati ristabiliti i contatti diretti con il Consolato, passaggio necessario per avviare le operazioni di assistenza e organizzare il rientro in Italia.

Il Comune ha espresso vicinanza alle famiglie rendesi che stanno vivendo queste ore di apprensione. Il sindaco Principe ha chiesto di mantenere un monitoraggio permanente con il Ministero degli Affari Esteri, affinché i rientri possano essere accelerati e ai cittadini venga garantito tutto il supporto necessario fino al ritorno a casa.

L’Amministrazione comunale continuerà a fornire aggiornamenti sull’evolversi della situazione attraverso i propri canali ufficiali.