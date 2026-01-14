I militari hanno riportato diverse ferite e sono ricoverati in ospedale, ma per fortuna non sono in gravi condizioni

Momenti di tensione a Fabrizio, tra Corigliano e Rossano. Durante un controllo, due carabinieri sono stati investiti da un uomo in moto che non si è fermato all’alt. Secondo quanto ricostruito, il centauro avrebbe diretto il mezzo contro i militari, colpendoli in pieno.

I due carabinieri hanno riportato diverse ferite. Sono stati soccorsi e accompagnati all’ospedale Spoke di Corigliano Rossano, dove hanno ricevuto le cure necessarie. Le loro condizioni non risultano gravi. Dopo l’accaduto, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato. È stato posto in stato di fermo e condotto nella caserma dei carabinieri di Corigliano, dove si trova attualmente. Proseguono gli accertamenti per definire l’esatta dinamica dei fatti.