L’emergenza idrica continua a colpire duramente Corigliano-Rossano, trasformandosi in una crisi estesa che non risparmia nessun quartiere. Da Corigliano a Rossano, intere zone restano senz’acqua per giorni, con disagi sempre più gravi per famiglie, anziani, attività commerciali e servizi essenziali. Una situazione che, con il passare delle ore, assume i contorni di un’emergenza strutturale.

A intervenire con toni duri è il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Dora Mauro, che punta il dito contro l’amministrazione comunale. Secondo Mauro, «l’emergenza non riguarda più singole zone ma interessa ormai l’intera città», mentre il servizio di autobotti «si è rivelato del tutto insufficiente e non può rappresentare una risposta adeguata a una crisi che va avanti da troppo tempo».

Nel mirino della critica finisce direttamente il sindaco. «Smetta di scaricare responsabilità – afferma la coordinatrice di FdI – dimenticando di essere la prima autorità sanitaria locale e di avere il dovere di vigilare sulla tutela dei servizi essenziali». Una presa di posizione che sottolinea come, pur a fronte di problemi noti e annosi, «mai si era arrivati a una situazione di questa portata, con interi quartieri paralizzati e una città costretta a convivere con l’assenza di un bene primario».

Secondo Dora Mauro, il primo cittadino avrebbe dovuto esercitare «un’azione di vigilanza puntuale e costante», mettendo il gestore del servizio nelle condizioni di intervenire con tempestività e secondo indirizzi chiari. Al contrario, denuncia, «troppo spesso l’attenzione sembra concentrata su immagini e narrazioni lontane dalla realtà quotidiana di chi non riesce nemmeno a farsi una doccia».

Il quadro che emerge è quello di una città allo stremo, in cui l’emergenza idrica rischia di diventare una drammatica normalità. «È tempo di smetterla con la propaganda e con le prese di distanza tardive – conclude la coordinatrice di Fratelli d’Italia – e di assumersi fino in fondo le responsabilità istituzionali che il ruolo impone». Un appello che riporta al centro una questione concreta e urgente: il diritto all’acqua e alla dignità dei cittadini di Corigliano-Rossano.