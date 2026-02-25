Inviare il messaggio perfetto nel momento esatto, senza dover impostare sveglie o promemoria. È questa l’idea alla base dei WhatsApp messaggi programmati, la nuova funzionalità su cui sta lavorando WhatsApp e che promette di cambiare il modo in cui gestiamo le comunicazioni quotidiane.

A rivelare i primi dettagli è stato WABetaInfo, portale specializzato nell’analisi delle versioni di prova dell’app, che ha individuato riferimenti concreti alla funzione all’interno delle più recenti build iOS distribuite tramite TestFlight. Anche Fanpage ha riportato la notizia, sottolineando come la novità sia ancora in fase di sviluppo ma già ben delineata nel codice.

Come funzioneranno i messaggi programmati

Secondo le anticipazioni, gli utenti potranno scrivere un messaggio, scegliere data e ora di invio e lasciare che sia l’app a occuparsi del resto. L’invio avverrà in automatico, senza necessità di ulteriori conferme.

Dalle immagini trapelate emerge anche la possibile presenza di una sezione dedicata direttamente all’interno della chat, dove consultare l’elenco dei messaggi programmati. Qui sarà possibile modificarli o cancellarli prima dell’orario stabilito. Sebbene gli screenshot mostrino la funzione attiva in un gruppo, è plausibile che venga estesa anche alle conversazioni private.

Se confermata, la novità consentirebbe a WhatsApp di colmare il divario con concorrenti come Telegram e Google Messages, che offrono già da tempo strumenti per pianificare l’invio dei messaggi.

A cosa serviranno i WhatsApp messaggi programmati

Le applicazioni pratiche sono numerose. Chi lavora con colleghi o clienti in fusi orari diversi potrà organizzare le comunicazioni in modo più efficiente, evitando invii notturni o in orari inopportuni. La funzione potrebbe rivelarsi utile anche per la gestione dei social, per promemoria personali o per inviare auguri allo scoccare della mezzanotte senza restare svegli.

In ambito professionale, i WhatsApp messaggi programmati rappresentano uno strumento strategico per migliorare il coordinamento tra team distribuiti a livello internazionale.

Quando arriverà la nuova funzione

Al momento, la funzione non è ancora disponibile né per il pubblico né per gli utenti iscritti ai programmi beta. Le tracce individuate nel codice confermano che il progetto è in lavorazione, ma non forniscono indicazioni certe sui tempi di rilascio.

Come spesso accade con le novità intercettate nelle versioni di test, il debutto ufficiale potrebbe richiedere settimane o mesi. In alcuni casi, funzionalità individuate in fase preliminare vengono modificate in modo sostanziale o addirittura non rilasciate.

Per ora, dunque, i WhatsApp messaggi programmati restano una promessa concreta ma ancora in attesa di debutto. Se introdotti ufficialmente, potrebbero diventare una delle innovazioni più attese dagli utenti dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo.