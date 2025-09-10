Nella notte i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari diretta dal Procuratore Capo Alessandro D’Alessio, hanno arrestato in quasi flagranza di reato un 45enne del posto, gravemente indiziato di “tentato furto in abitazione”.

Secondo la ricostruzione, nella notte la famiglia presa di mira ha avvertito tentativi di intrusione nella propria abitazione. Sentendo i rumori e notando che qualcuno stava cercando di forzare una finestra con un grosso coltello da cucina, i componenti hanno immediatamente allertato il 112.

L’intervento dei Carabinieri è stato tempestivo: il presunto autore è stato rintracciato poco distante dalla casa, ancora in possesso del coltello utilizzato per tentare di aprire l’infisso. A confermare ulteriormente le ipotesi investigative sono state le immagini dell’impianto di videosorveglianza dell’abitazione, ritenute sovrapponibili agli elementi acquisiti dai militari.

L’uomo – già noto alle forze dell’ordine per precedenti della stessa indole – è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa delle valutazioni della magistratura.