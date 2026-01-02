Nonostante non sia stata diramata alcuna allerta meteo, l’amministrazione comunale raccomanda massima prudenza ai cittadini e diffonde un numero di telefono per la segnalazione di criticità e situazioni di pericolo

Il territorio di Corigliano Rossano è interessato da raffiche di vento da sud-ovest (libeccio), con intensità variabile, da moderata a localmente sostenuta, in particolare lungo le aree costiere e i rilievi ionici. Il Servizio Metereologico Nazionale comunica che nella mattinata di oggi si registrano venti da sud/sud-ovest (S/SW) con raffiche che interessano l’area ionica della Calabria, inoltre i principali servizi meteo nazionali rilevano valori di vento in aumento e venti meridionali significativi sulla fascia tirrenica e ionica della regione. In merito alle allerte meteo comunicate della Protezione Civile REGIONALE, il Bollettino di criticità nazionale/regionale per la giornata odierna non riporta allerte specifiche riguardo la presenza di vento per la Calabria o per il comparto “Cala 5”: per il 2 gennaio 2026 l’area risulta classificata in assenza di fenomeni significativi nella scala delle criticità meteo-idrologiche/venti.

Nonostante la mancanza di un’allerta ufficiale di Protezione Civile per venti forti, si registrano diverse criticità: • caduta di rami, alberi e pali della linea elettrica, con segnalazioni in varie zone urbanizzate; • difficoltà nella circolazione pedonale e veicolare in aree esposte al vento. Alla luce di quanto sopra, si raccomanda alla cittadinanza la massima prudenza, ed in modo particolare: 1. evitare soste o transiti sotto alberature, pali o strutture sospese; 2. prestare attenzione durante gli spostamenti, soprattutto lungo le direttrici esposte ai venti da libeccio; 3. segnalare tempestivamente al numero di emergenza eventuali situazioni di pericolo o danni a cose e persone.

Il Comune di Corigliano-Rossano sta monitorando la situazione in costante raccordo con le autorità di protezione civile territoriali e aggiornerà la popolazione qualora vengano diramate allerte o indicazioni operative di livello superiore. Il numero della Protezione Civile cittadina dove poter segnalare situazioni di pericolo o danni a cose e persone è il seguente: 0983 5491651