Candido Perri, 58 anni, di Cosenza, era finito a processo con l’accusa di falso legato alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio. Secondo l’impostazione della Procura, nell’istanza presentata il 14 novembre 2023 all’Ufficio di Sorveglianza di Cosenza, l’uomo avrebbe attestato falsamente di trovarsi nei requisiti economici previsti per ottenere il patrocinio a spese dello Stato.

Nel capo d’imputazione si fa riferimento all’articolo 95 del d.P.R. 115/2002. L’accusa contestava a Perri di aver indicato un reddito complessivo familiare per l’anno 2022 pari a 17.761,65 euro, dato che - sempre secondo l’atto - sarebbe stato accertato dalla Guardia di Finanza di Cosenza, Nucleo Operativo, con nota del 20 febbraio 2024. Veniva inoltre contestata l’aggravante di avere ottenuto l’ammissione al patrocinio.

Il procedimento si è chiuso con l’assoluzione. Il giudice monocratico Tricò ha stabilito che «il fatto non costituisce reato». L’imputato era difeso dall’avvocato Gianpiero Calabrese.