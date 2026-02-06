Respinta la richiesta di condanna del pm: accolta la linea difensiva dell’avvocato Pugliese al termine di una lunga camera di consiglio
Il Tribunale di Cosenza, presieduto dal giudice Formoso, ha pronunciato sentenza di assoluzione nei confronti di F.B., cittadino di Cosenza, al termine di un processo articolato e di lunga durata, caratterizzato da una complessa istruttoria dibattimentale e concluso dopo una prolungata camera di consiglio.
L’imputato era chiamato a rispondere del grave reato di lesioni volontarie aggravate, contestato in concorso con la fidanzata, in danno della figlia minorenne di quest’ultima. Nonostante la richiesta di condanna formulata dal Pubblico Ministero a un anno e due mesi di reclusione, il Tribunale ha accolto le istanze difensive, escludendo la responsabilità penale dell’imputato.
Decisiva, secondo la difesa, è stata la linea argomentativa sviluppata in dibattimento e ribadita nella lunga e articolata arringa dell’avvocato Pierluigi Pugliese, che ha sostenuto l’inconsistenza del quadro accusatorio e l’assenza dei presupposti per una condanna.
All’esito della pronuncia, il difensore ha espresso profonda soddisfazione per una decisione che, a suo dire, «decreta la fine di un vero e proprio incubo» per il proprio assistito, descritto come cittadino probo e lavoratore indefesso. La sentenza chiude così un procedimento giudiziario particolarmente delicato, restituendo all’imputato la piena assoluzione dalle accuse contestate.