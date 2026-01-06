Un istante prima lo scontro su Via Popilia tra una Volkswagen Golf e un’Audi A1, con quest’ultima finita all’interno della stazione di servizio. Tre giovani e un adulto in ospedale

Incidente a Cosenza nelle prime ore di questa mattina lungo via Popilia, una delle arterie più trafficate della città. Due vetture, una Volkswagen Golf e un’Audi A1, sono rimaste coinvolte in un violento impatto che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Le due vetture presentano ingenti danni.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, i due veicoli si sarebbero scontrati per cause non ancora chiarite. In seguito all’urto, una delle auto è finita contro un distributore di carburanti situato lungo la strada, aumentando la pericolosità dell’episodio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale di Cosenza e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti. Complessivamente sono quattro le persone coinvolte: tre giovani che viaggiavano su uno dei mezzi e il conducente dell’altra vettura.

Tutti i feriti sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti e cure, ma al momento non si segnalano condizioni critiche. La Polizia Locale è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente a Cosenza e per stabilire eventuali responsabilità.