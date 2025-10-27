Un brutto incidente ha animato la mattina a via degli Stadi a Cosenza. Il sinistro è avvenuto all’altezza dello stadio “San Vito- Gigi Marulla”, dove l’impatto tra un’automobile e un motorino ha causato la caduta del giovane che era a bordo del due ruote. Soccorso immediatamente dai passanti, è stato necessario l’intervento di un’ambulanza che, nonostante il traffico del lunedì, è arrivata sul posto in meno di dieci minuti. Cosciente, il ragazzo è stato trasportato all’Annunziata in Pronto Soccorso per ulteriori accertamenti, considerato che ha riportato ferite ad entrambi gli arti inferiori.