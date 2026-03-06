Pulizia e taglio rami dalle 8.30 alle 11 nel tratto tra via Bendicenti e via Monsignor Selis: ordinanza della Municipale, deviazione su via Bendicenti

Il Comune di Cosenza annuncia una modifica temporanea alla viabilità in contrada Caricchio per consentire interventi di manutenzione del verde e sicurezza stradale. Nei giorni 9, 10 e 11 marzo 2026, dalle 8.30 alle 11.00, sono in programma lavori di pulizia e taglio dei rami che interferiscono con la carreggiata, nell’ambito delle attività del Settore 8 – Ambiente.

Per permettere lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza che dispone la temporanea modifica della circolazione nel tratto compreso tra via D. Bendicenti e via Monsignor Enea Selis (località Casali), limitatamente alle aree interessate di volta in volta dalle lavorazioni.

Nello specifico, lungo il tratto interessato saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della strada e il divieto di transito. Il percorso alternativo sarà garantito attraverso via D. Bendicenti.

Le limitazioni saranno segnalate con apposita segnaletica temporanea prevista dalla normativa, installata a cura e spese della ditta esecutrice. La segnaletica di divieto di sosta verrà collocata almeno 48 ore prima dell’inizio delle attività. Durante gli interventi, viene assicurato in ogni momento il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.