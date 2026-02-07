Armi, droga, atti persecutori e maltrattamenti: controlli rafforzati della Questura con oltre mille persone identificate e 470 veicoli verificati

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto dei reati in genere della Polizia di Stato in tutto il territorio della Provincia.

Nella settimana corrente le mirate operazioni di controllo, attuate in stretta sinergia dagli operatori della Squadra Mobile, della Squadra Volante e della Divisione Anticrimine della Questura di Cosenza, nonché dei Commissariati di P.S. distaccati di Corigliano-Rossano, Paola e Castrovillari, hanno portato nel complesso all’arresto di nr. 2 persone, per i reati di resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale aggravate e detenzione abusiva di munizioni e violazione della normativa sugli stupefacenti.

Quattro le misure cautelari eseguite: è stata eseguita una Esecuzione di Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia, una Esecuzione di Misura Cautelare in carcere per rapina, e due Esecuzioni di Ordinanze di Divieto di Avvicinamento per atti persecutori.

Sono state denunciate 8 persone per diversi reati, tra i quali truffa, stupefacenti, resistenza a Pubblico Ufficiale, tentato furto, violazioni libertà vigilata, possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli e guida in stato di ebbrezza.

Sono stati emessi nr. 11 Avvisi Orali e nr. 5 Ammonimenti, nonché nr. 1 proposta di Avviso Orale, nr. 1 proposta di Sorveglianza Speciale e nr. 1 avvio di procedura DACUR.

Si è proceduto, inoltre, al sequestro di circa 20 grammi di marijuana e circa 35 grammi di hashish, nonché al sequestro di nr. 9 munizioni.

I posti di controllo, dispiegati in aree specifiche del territorio, hanno portato, nel complesso, all’identificazione di 1024 persone, al controllo di 470 veicoli e all’elevazione di 22 contestazioni per violazioni del Codice della Strada.