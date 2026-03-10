L’Amministrazione comunale di Cosenza informa che, a seguito della tragedia avvenuta a Crans- Montana e nell’ottica di rafforzare i livelli di attenzione sulla sicurezza nei luoghi di aggregazione, il corpo della Polizia Municipale ha avviato una serie di controlli mirati nei pubblici esercizi della città. Le verifiche hanno interessato in particolare alcune attività autorizzate esclusivamente alla somministrazione di alimenti e bevande, che sono state sorprese a svolgere anche intrattenimento musicale senza le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Nel corso dei sopralluoghi è stato inoltre accertato, in diversi casi, il superamento del numero massimo di avventori consentito all’interno dei locali. A seguito delle irregolarità riscontrate, la Polizia Municipale ha provveduto ad elevare diverse sanzioni amministrative nei confronti dei titolari delle attività non in regola. Sono stati inoltre redatti specifici rapporti di sopralluogo che sono stati trasmessi al Comando dei Vigili del Fuoco, all’Ispettorato del Lavoro e agli uffici comunali competenti per gli ulteriori accertamenti e le eventuali misure di competenza.

Nell’ambito della stessa attività di vigilanza, particolare attenzione è stata riservata alla zona della cosiddetta “movida”, dove è stata verificata l’osservanza dell’ordinanza sindacale che disciplina gli orari delle attività di intrattenimento musicale nei pubblici esercizi con diffusione di emissioni sonore. Nei giorni scorsi, inoltre, presso la Camera di Commercio si è svolto un incontro con gli operatori del settore, durante il quale la Polizia Municipale, insieme al Comando dei Vigili del Fuoco, all’Ispettorato del Lavoro e alle associazioni di categoria, ha illustrato la normativa vigente in materia di spettacoli e intrattenimento, con l’obiettivo di favorire una maggiore conoscenza delle regole e prevenire situazioni di irregolarità. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni al fine di garantire il pieno rispetto delle normative e la sicurezza dei locali destinati alla socialità e al divertimento.

«L’Amministrazione comunale – afferma il Sindaco Franz Caruso – è impegnata nel garantire che i luoghi di aggregazione della nostra città siano spazi sicuri, nel pieno rispetto delle regole. I controlli della Polizia Municipale non hanno finalità punitive, ma rappresentano un’azione necessaria per tutelare la sicurezza dei cittadini e degli stessi operatori economici. Vogliamo una movida viva e attrattiva, ma allo stesso tempo ordinata e rispettosa delle norme. Per questo continueremo a lavorare in stretta sinergia con tutte le istituzioni competenti e con le associazioni di categoria, affinché il divertimento e la socialità possano svolgersi in condizioni di piena sicurezza».