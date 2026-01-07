Subentrerà a Giuseppe Cannizzaro che ha terminato il suo mandato ed è stato nominato Commissario straordinario del governo per le persone scomparse

Il nuovo Questore di Cosenza, Antonio Borelli, si insedierà lunedì 12 gennaio. Era ispettore generale nell'ufficio centrale ispettivo del Ministero dell'Interno e subentrerà a Giuseppe Cannizzaro che ha terminato il suo mandato alla guida della Questura bruzia. Quest’ultimo è stato nominato Commissario straordinario del governo per le persone scomparse.

Chi è Antonio Borelli, nuovo Questore di Cosenza

Cinquantasette anni, coniugato con due figli e di origini catanzaresi, il nuovo Questore di Cosenza Antonio Borelli é Dottore in Giurisprudenza ed in Scienze Politiche. Dopo aver frequentato per quattro anni la Scuola Superiore di Polizia, ha ricoperto dal 1992 al 1995 l’incarico di Funzionario Addetto e responsabile della Giudiziaria del Commissariato di Gioia Tauro.

In tale veste ha diretto le principali indagini a carico di famiglie mafiose della zona, ricevendo numerosi apprezzamenti e riconoscimenti per segnalati servizi di Polizia Giudiziaria. Tra questi, degne di particolare menzione, le operazioni culminate nell’arresto di moltissimi latitanti - alcuni dei quali con la fama di imprendibili ed inseriti nell’elenco dei più pericolosi sul territorio nazionale - e le investigazioni dirette a disarticolare le più agguerrite cosche della piana di Gioia Tauro.

Nel 1995, trasferito alla Questura di Catanzaro, è stato assegnato alla Squadra Mobile, ricoprendo l’incarico di responsabile della Sezione Narcotici e della Criminalità Organizzata, ove ha diretto importanti indagini soprattutto sulla criminalità organizzata del comprensorio lametino.

Dal giugno 1999 al giugno 2010, nell’ambito sempre della Questura di Catanzaro, ha diretto l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, ottenendo brillanti risultati sotto il profilo della prevenzione dei reati, contribuendo a fornire un’immagine di efficienza dei dispositivi di prevenzione e ponendosi quale riferimento per ogni forma di collaborazione da parte del cittadino.

Successivamente, è stato chiamato a dirigere l’Ufficio Personale e Tecnico Logistico della Questura, mantenendo l’incarico di vice capo di Gabinetto e apportando notevoli miglioramenti dal punto di vista logistico alle strutture della Polizia di Stato della Provincia. Nel 2022 si è insediato alla Questura di Messina, con l’incarico di vice questore vicario. A seguire é stato ispettore generale nell'ufficio centrale ispettivo del Ministero dell'Interno. Adesso la nomina a Questore di Cosenza per Antonio Borelli.