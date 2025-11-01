Eseguite perquisizioni e sequestri. Scoperte dosi di cocaina, hashish e marijuana. Fondamentali le risultanze investigative dei carabinieri

Dalla Presila all’area urbana di Cosenza e Rende. Una nuova inchiesta, forse, sullo spaccio di droga investe il contesto della criminalità organizzata.

Al lavoro, in tal senso, la procura di Cosenza che, anche nel nuovo corso targato Vincenzo Capomolla, intende consolidare le attività investigative contro il traffico di droga. E non solo. Gli ultimi accertamenti investigativi condotti dai carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza vanno in questa direzione.

Le risultanze investigative questa volta avrebbero portato a galla quantità significative di sostanze stupefacenti di vario tipo, tra cui cocaina, hashish, marijuana e derivati della cannabis.

Le sostanze, suddivise in più involucri, sarebbero state destinate, secondo gli inquirenti, alla cessione a terzi. Nel corso delle perquisizioni, i militari avrebbero rinvenuto anche un’arma da fuoco di fabbricazione estera e un certo numero di proiettili di vario calibro.