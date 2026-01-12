Brutto incidente nel primo pomeriggio su viale Giacomo Mancini, a Cosenza. Due autovetture (Fiat 500 di colore bianco e Fiat Bravo di colore rosso), per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate all’altezza della casa circondariale “Sergio Cosmai”. Nell’impatto uno dei veicoli (Fiat 500 di colore bianco), si è ribaltato sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi e la gestione della viabilità, insieme a un’ambulanza del 118 per prestare soccorso agli occupanti dei mezzi coinvolti. Tre i feriti: una donna 70enne, che guidava l’auto cappottata, e due ragazzi, tutti trasferiti in ospedale per le cure del caso. Gli accertamenti sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.