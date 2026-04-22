Il Comitato denuncia controlli e pressioni e chiama in causa anche l’amministrazione comunale guidata da Caruso

Tensione a Cosenza dopo quanto denunciato dal Comitato Prendocasa in merito a un intervento avvenuto questa mattina nello stabile di via Savoia. Secondo quanto riferito, alcune famiglie sarebbero state fermate all’esterno dell’edificio durante attività di controllo legate a un nuovo censimento.



Prendocasa Cosenza parla apertamente di «scene di intimidazione», puntando il dito contro la Prefettura e chiamando in causa anche l’Amministrazione comunale. Nel mirino, in particolare, le modalità con cui sarebbero stati effettuati i controlli, che avrebbero coinvolto anche bambini e persone dirette al lavoro o a scuola.

Secondo la ricostruzione fornita dagli attivisti, assistenti sociali e agenti della Polizia locale avrebbero fermato i residenti per procedere alle verifiche, alimentando un clima definito «umiliante» e «inaccettabile». Il Comitato contesta inoltre la ripetizione di censimenti già effettuati in passato, ritenuti inutili e strumentali. Nel documento si denuncia anche la mancanza di confronto con le istituzioni. «La Prefettura nega qualsiasi tipo di incontro», si legge, mentre le azioni intraprese verrebbero interpretate come «rappresaglie nei confronti delle fasce più fragili».

Le critiche si estendono alla giunta guidata dal sindaco di Cosenza Franz Caruso, accusata di immobilismo e incapacità di affrontare la questione abitativa. Una gestione che, secondo il Comitato Prendocasa Cosenza, si limiterebbe a interventi emergenziali senza una visione strutturale. Tra le preoccupazioni espresse, anche quella di un possibile sgombero dell’immobile, ritenuto imminente. Una prospettiva che potrebbe acuire ulteriormente il clima di tensione. Il Comitato Prendocasa Cosenza annuncia infine mobilitazioni e iniziative, ribadendo la volontà di opporsi a quella che definisce una «linea repressiva» e chiedendo l’apertura di un confronto politico e istituzionale sulla gestione dell’emergenza abitativa in città.