Il turismo delle radici diventa ponte tra Pietrapaola e Warstein. Una delegazione comunale guidata dal sindaco Manuela Labonia sarà in Germania fino a domenica 14 giugno per partecipare alle celebrazioni del 750° anniversario della città gemellata con il comune ionico cosentino.

La missione istituzionale nasce con l’obiettivo di rafforzare i legami con i concittadini residenti in Europa e nel mondo, consolidando un rapporto fatto di memoria, appartenenza, scambio e comunità. Warstein rappresenta per molti pietrapaolesi una seconda casa, un luogo nel quale l’identità d’origine continua a vivere anche a distanza.

Labonia: «Rafforziamo i legami con i nostri concittadini»

«Rafforzare i legami e consolidare i rapporti con i concittadini che risiedono in Europa e nel mondo, continuando a favorire opportunità di crescita e scambio reciproci con le destinazioni che rappresentano per loro una seconda casa», dichiara il sindaco Manuela Labonia, spiegando il senso della missione istituzionale.

Il momento più significativo è in programma domenica 14 giugno, alle 15, quando il primo cittadino incontrerà i concittadini alla Deutsches Haus. Sarà un’occasione per condividere progetti, ricordi, esperienze e valori che continuano a unire Pietrapaola e Warstein.

L’incontro conferma la volontà dell’amministrazione comunale di mantenere vivo il rapporto con le comunità emigrate, trasformando il legame affettivo con il paese d’origine in una risorsa culturale, sociale e identitaria.

Tre giorni tra identità, musica e memoria

La tre giorni prende il via venerdì 12 giugno e si inserisce nella rassegna musicale WarsteinLive, programma della durata di quattro settimane che accompagnerà le celebrazioni cittadine.

Il calendario sarà dedicato agli incontri, alla convivialità e alla promozione del senso di comunità. Oltre alla Chiesa Vecchia, alle mura cittadine, al Museo Haus Kupferhammer e al Municipio, sarà protagonista la storia di Warstein, con momenti pensati anche per i più piccoli.

Tra gli eventi del pomeriggio è prevista anche la mostra al Museo Haus Kupferhammer, organizzata dagli amici e sostenitori del museo. L’esposizione, dedicata al tema “Ricordi”, metterà a confronto immagini di grande formato con vecchie e nuove visioni della città.

Sabato il centenario della processione Schnade

La giornata di sabato 13 giugno sarà dedicata all’anniversario della Schnade, la processione di Warstein ripristinata cento anni fa. La celebrazione del centenario prevede un percorso speciale tra le colline della città.

La Schnade partirà alle 9 del mattino e farà ritorno in paese nel primo pomeriggio, dove si svolgerà una cerimonia festosa. L’appuntamento rappresenta uno dei momenti identitari più importanti del programma, legando storia locale, partecipazione popolare e memoria collettiva.

La successiva Giornata dei Club e la festa cittadina, aperta dalla cerimonia di spillatura della prima botte da parte del sindaco, offriranno ad associazioni e gruppi locali l’opportunità di incontrarsi e socializzare.