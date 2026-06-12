La nuova amministrazione avvia il mandato: assegnati incarichi ad assessori, consiglieri e delegati esterni

Con il primo Consiglio comunale prende ufficialmente il via il percorso amministrativo guidato dal sindaco di Villapiana Mariolina De Marco. Una seduta di insediamento che segna l’avvio della nuova fase istituzionale e definisce la squadra chiamata a lavorare nei prossimi anni per il territorio.

L’amministrazione si presenta con un’impostazione fondata su impegno, responsabilità, ascolto e volontà di costruire una comunità più forte, accogliente e dinamica. Nel corso della prima assise sono state assegnate le deleghe ai componenti della squadra amministrativa, con l’obiettivo di trasformare idee e progetti in risultati concreti.

La squadra di governo dell’Amministrazione De Marco

Il sindaco Mariolina De Marco ha conferito la carica di vicesindaco a Domenico Filardi, al quale sono state assegnate le deleghe ai Lavori pubblici e all’Urbanistica.

A Giuseppe Tiripicchio vanno le competenze su Turismo, Demanio, Valorizzazione della costa e Marketing territoriale, settori centrali per la promozione e la crescita del territorio.

Rosa Francomano ricoprirà il ruolo di assessore alle Politiche per lo sviluppo economico e allo Sportello unico dell’impresa, mentre Simona Iannuzzi seguirà i Servizi sociali.

Le deleghe ai consiglieri comunali

Nel nuovo assetto amministrativo, Giacomo Pucciano è stato indicato come presidente del Consiglio comunale, con delega a Bilancio, Finanza e Tributi, Indirizzi delle società partecipate e Rappresentanza.

A Lorenza Pastore sono state affidate le competenze su Centro storico, Tutela delle tradizioni locali, Beni comunali e culturali. Gabriele Pittelli seguirà invece Sport e Turismo sportivo.

La carica di vicepresidente del Consiglio è stata attribuita a Natalina Olga Motta, alla quale vanno le deleghe a Istruzione e politiche educative, Asilo nido, Scuole materne e Mensa scolastica.

Gli incarichi esterni

La squadra amministrativa sarà affiancata anche da deleghe esterne. A Davide Marrazzo è stato affidato il Decoro urbano, mentre Maria Giulia Giacobini seguirà i Rapporti con le associazioni e il Volontariato.

A Carmela Cesarini sono state assegnate la Gestione delle risorse umane e le Politiche dello sviluppo economico e del lavoro. Fabio Pirillo si occuperà invece di Agricoltura e Valorizzazione dei marchi identitari.