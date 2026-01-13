Rinvenuto un cadavere a Cosenza. Il corpo è stato trovato questa mattina nel popoloso quartiere di Via Popilia all’interno di un’autovettura. Il decesso sarebbe avvenuto intorno alle 9.50, con i primi soccorsi arrivati pochi minuti dopo le dieci. A piazza Grimaldi, all’ultimo lotto del rione popolare, si sono recati di corsa i Carabinieri del Comando provinciale per i rilievi del caso. Si fa largo l’ipotesi di un omicidio, in quanto nei dintorni della macchina, su cui ci sarebbero dei fori, sono stati ritrovati dei bossoli compatibili con un’arma da fuoco. Altri, inoltre, sono stati rinvenuti a distanza di 30 metri.

Il corpo senza vita è di Luca Carbone, classe 1978. Dalle prime informazioni trapelate, a suo carico risalgono vecchi, ma tuttavia irrisori, precedenti con la giustizia. Di recente svolgeva la professione di pizzaiolo, ma al momento non aveva occupazione. La morte è avvenuta davanti alla sua abitazione. A seguire le operazioni di rito anche Veronica Rizzaro, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Cosenza. SEGUONO AGGIORNAMENTI