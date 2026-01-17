Un’importante operazione contro la droga a Fagnano Castello è stata portata a termine nelle ultime ore dai carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano con tre arresti. I militari sono stati impegnati in un’attività mirata di controllo e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nel comune in provincia di Cosenza. Il blitz si è concentrato in particolare nel centro storico, area ritenuta sensibile dagli investigatori.

L’intervento è stato condotto con il supporto di un’unità cinofila specializzata, giunta dal Comando provinciale di Vibo Valentia, e ha interessato diverse abitazioni sottoposte a perquisizione. L’azione rientra in un più ampio piano di contrasto al traffico di droga, volto a colpire sia i canali di distribuzione sia le basi operative dello spaccio locale.

Perquisizioni mirate e sequestro di sostanze stupefacenti

Nel corso delle attività, i militari dell’Arma hanno effettuato una perquisizione domiciliare nei confronti di tre fratelli, già conosciuti alle forze dell’ordine. All’interno dell’abitazione sarebbero stati rinvenuti diversi grammi di marijuana, oltre a numerose dosi della stessa sostanza, già suddivise e lasciate essiccare, presumibilmente destinate alla successiva vendita al dettaglio.

Il quantitativo complessivo sequestrato, secondo quanto trapela, sarebbe risultato significativo e compatibile con un’attività di spaccio strutturata. Tutto il materiale rinvenuto è stato immediatamente sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Fagnano Castello, tre arresti per droga. Rinvenuta un’arma

Durante le perquisizioni legate all’operazione Droga Fagnano Castello, i carabinieri avrebbero inoltre scoperto la presenza di una pistola detenuta illegalmente all’interno dell’abitazione. L’arma, non regolarmente denunciata, ha aggravato la posizione dei soggetti coinvolti, rafforzando il quadro indiziario emerso nel corso delle indagini. La presenza dell’arma, secondo gli investigatori, rappresenta un ulteriore elemento di pericolosità legato all’attività di spaccio, spesso associata a contesti di criminalità diffusa e controllo del territorio.

Arresti domiciliari su disposizione della Procura di Cosenza

Alla luce degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica di Cosenza ha disposto per i tre fratelli di Fagnano Castelli trovati in possesso della droga gli arresti e la misura dei domiciliari. Le accuse contestate riguardano la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, oltre alla detenzione illegale di arma da fuoco. L’operazione conferma l’attenzione costante dell’Arma dei carabinieri nel contrasto alla droga a Fagnano Castello, attraverso attività sia preventive sia repressive, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei cittadini e arginare la diffusione degli stupefacenti nei centri urbani e nelle aree più vulnerabili del territorio.